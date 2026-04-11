Concorso per 63 stage retribuiti nei Comuni della Lombardia | requisiti e scadenze

È stata pubblicata una nuova iniziativa che offre 63 stage retribuiti presso vari Comuni della Lombardia. Il bando è rivolto a persone disoccupate che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro attraverso un’esperienza praticama. Sono stati stabiliti requisiti e scadenze specifiche per la presentazione delle domande. Questa opportunità permette di svolgere un periodo di formazione professionale all’interno di enti pubblici della regione.

Si presentano importanti opportunità di inserimento lavorativo in Lombardia grazie a un bando che mette a disposizione 63 stage retribuiti nei Comuni, rivolti a persone disoccupate. Si tratta di percorsi di formazione e lavoro pensati per offrire un’esperienza concreta nella Pubblica Amministrazione, con un’indennità mensile e la possibilità di acquisire competenze utili per il futuro professionale. Cosa prevede il bando. Il bando rientra nel progetto DoteComune, promosso dalla Regione Lombardia in collaborazione con Anci Lombardia, con l’obiettivo di favorire l’occupazione attraverso tirocini formativi da svolgersi in enti locali. I 63 posti disponibili sono distribuiti in diversi Comuni lombardi e riguardano ambiti operativi eterogenei. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Concorso per 63 stage retribuiti nei Comuni della Lombardia: requisiti e scadenze Concorso pubblico per 898 allievi marescialli dei Carabinieri: requisiti e scadenzeIl concorso per ispettori allievi marescialli dei Carabinieri rappresenta una delle opportunità più importanti dell’anno per chi... Rai, concorso per diplomati anche senza esperienza: quanti posti, requisiti e scadenzeNuove opportunità di lavoro in Rai, che ha avviato una selezione rivolta a giovani diplomati anche senza esperienza per l’inserimento di figure... Si parla di: Stage retribuiti nei Comuni della Lombardia: 63 posti per disoccupati; Stage Banca BNL BNP Paribas per laureati. Varie sedi in Italia. Lombardia, 38 Comuni senza farmacia. Petrosillo (Federfarma Bergamo): Il concorso non risolverà niente. Il problema è l’insufficienza di fatturatoSi trovano in provincia di Bergamo 23 delle 38 farmacie che, secondo la denuncia del Corsera, hanno chiuso i battenti lasciando i cittadini senza servizio. Il problema, secondo Petrosillo, è che quei ... quotidianosanita.it