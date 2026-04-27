Tentato omicidio al parco Pertini | arrestato un 37enne

Nella serata di sabato 25 aprile, la Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato un uomo di 37 anni con l'accusa di tentato omicidio al parco Pertini. L'intervento è stato effettuato dopo che si è verificato un episodio violento che ha coinvolto due persone. Sul posto sono intervenuti gli agenti che hanno fermato l'uomo e avviato le indagini. La vittima è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate.

Nella serata di sabato 25 aprile, la Polizia di Stato di Bergamo ha proceduto al fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo di origine marocchina, classe 1989, regolarmente presente sul territorio nazionale e senza fissa dimora, ritenuto responsabile di un tentato omicidio ai danni di un connazionale classe 1982, attualmente ricoverato con prognosi riservata presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII. Intorno alle 19.30, la Sala Operativa della Questura ha ricevuto la segnalazione di una persona gravemente ferita a terra nei pressi di via David. Gli equipaggi delle Volanti sono intervenuti tempestivamente, prestando i primi soccorsi e avviando immediatamente le ricerche del presunto aggressore, sulla base delle indicazioni fornite dai testimoni presenti.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Aggredisce a sassate una donna in pieno giorno a Sondrio, arrestato 37enne per tentato omicidioUn uomo - ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio - ha aggredito per strada, a Sondrio, una donna di 54 anni. Modena, 37enne accoltellato e operato d’urgenza: fermato un 23enne per tentato omicidioEseguito un fermo per tentato omicidio aggravato dalla Squadra Mobile della Questura di Modena e dalla Polizia Ferroviaria di Bologna, a seguito di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sparatoria con tentato omicidio a Trento, trovata la pistola nascosta nel parco; Lite davanti un bar a Montesilvano finisce con un accoltellamento; Coltellate al night, arrestato un uomo per tentato omicidio a Olbia; Omicidio nel Cagliaritano, 23enne ucciso nella notte con un colpo di pistola. Tentato omicidio al parco Pertini: arrestato un 37enneÈ accusato dell'aggressione per mezzo di una bottiglia infranta ai danni di un connazionale di 44 anni che sarebbe intervenuto in difesa di una ragazza ... bergamonews.it Casoria: arrestato minorenne per tentato omicidio durante una lite al parco commercialeTentato omicidio a Casoria: arrestato un minorenne per l'accoltellamento di un sedicenne. L'incidente è avvenuto al parco commerciale Multibit. lamilano.it Rissa a Uta: tre arresti, uno per tentato omicidio dopo aver sparato con un fucile subacqueo - facebook.com facebook Incendia casa di un'anziana a Licata, arrestato per tentato omicidio. Procura Agrigento, voleva uccidere 84enne per una vendetta personale #ANSA x.com