Lavora come muratore ma è un ricercato internazionale per tentato omicidio
Un uomo che svolgeva il lavoro di muratore con permesso di soggiorno in regola e risiedeva da anni a Borgo San Giacomo è ora ricercato a livello internazionale. La sua attività lavorativa e la sua presenza stabile in paese erano pubbliche, ma recentemente è stato emesso un mandato di cattura internazionale per un grave reato, in particolare tentato omicidio. La sua identità e i dettagli dell’indagine sono ancora riservati.
Lavorava come operaio edile, aveva un permesso di soggiorno regolare e da anni viveva a Borgo San Giacomo senza dare nell'occhio. Eppure in Kosovo il suo nome figurava in una lista di ricercati internazionali: condannato in via definitiva per tentato omicidio, era sparito dalla circolazione prima.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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