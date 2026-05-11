Lavora come muratore ma è un ricercato internazionale per tentato omicidio

Un uomo che svolgeva il lavoro di muratore con permesso di soggiorno in regola e risiedeva da anni a Borgo San Giacomo è ora ricercato a livello internazionale. La sua attività lavorativa e la sua presenza stabile in paese erano pubbliche, ma recentemente è stato emesso un mandato di cattura internazionale per un grave reato, in particolare tentato omicidio. La sua identità e i dettagli dell’indagine sono ancora riservati.

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Lavorava come operaio edile, aveva un permesso di soggiorno regolare e da anni viveva a Borgo San Giacomo senza dare nell'occhio. Eppure in Kosovo il suo nome figurava in una lista di ricercati internazionali: condannato in via definitiva per tentato omicidio, era sparito dalla circolazione prima.🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rapina, lesioni e tentato omicidio: in manette ricercatoIn manette un ricercato destinatario di un ordine di carcerazione per i reati di furto aggravato, rapina aggravata, lesioni personali e tentato... Ubriaco finisce in cella. Era un ricercato per tentato omicidioEra ubriaco, in stato di forte agitazione quando ha attirato le attenzioni di una pattuglia di carabinieri. Argomenti più discussi: A Capoterra una scuola per riscoprire il mestiere del muratore; Nawaz, in Italia dal Punjab: Sono in regola e lavoro, ma non so ancora dove dormire; Il primo operaio italiano della Wolkswagen: La nostra vita da ospiti in Germania; Minacce e inseguimento per non essere stato pagato dopo i lavori: muratore indagato dalla Procura di Sulmona. Posava centinaia di mattoni al giorno per tenere a bada quello che chiamava il cane nero. Winston Churchill, mentre guidava il Regno Unito nei momenti più difficili del Novecento, alternava la politica a un’attività molto concreta: costruire muri. Lo faceva nell x.com