Rapina lesioni e tentato omicidio | in manette ricercato

Un uomo ricercato è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di un ordine di carcerazione. Era destinatario di un provvedimento per diversi reati, tra cui furto aggravato, rapina aggravata, lesioni personali e tentato omicidio. L’arresto è stato eseguito dalle forze dell’ordine in seguito a un’attività di ricerca. L’individuo si trovava in città, dove è stato fermato e portato in caserma.

In manette un ricercato destinatario di un ordine di carcerazione per i reati di furto aggravato, rapina aggravata, lesioni personali e tentato omicidio. E’ l’operazione degli agenti del commissariato di Castel Volturno, al termine di una complessa attività giudiziaria. Gli investigatori. 🔗 Leggi su Casertanews.it Caserta, sorpreso a forzare un distributore: arrestato 38enne ricercato per omicidio e e lesioniÈ finito in manette la notte scorsa a Caserta un 38enne di nazionalità ungherese, ricercato a livello europeo e destinatario di un mandato di arresto... Ricercato per tentato omicidio e droga: 34enne arrestato in Francia su mandato della Procura di TerniLa Polizia di Stato di Terni ha dato esecuzione, nel pomeriggio del 6 febbraio 2026, all’arresto di un cittadino marocchino di 34 anni, destinatario... Temi più discussi: 174esimo anniversario della Polizia di Stato: gli encomi e i riconoscimenti; Ragazzo accoltellato in faccia per il giubbotto e il cellulare: la violenta rapina nel Milanese; Funzionario pestato dal branco a Termini: la fuga all'estero finisce ad Amburgo. Presi tutti; Lancia il carrello contro gli addetti alla sicurezza per fuggire con la merce rubata: condannata, ma a poco perché cleptomane. Sacerdote in pensione vittima di rapina e lesioni a Taranto, 62enne arrestatoUn 62enne è stato arrestato dai Carabinieri sulla costa jonica per tentata rapina e lesioni a un sacerdote in pensione. virgilio.it Marina di Ginosa, chiede soldi a un prete e poi lo aggredisce per rapinarlo: arrestato 62enneLa tentata rapina si è consumata in casa del sacerdote. Il 62enne, un uomo del posto, si trova adesso ai domiciliari ... lagazzettadelmezzogiorno.it In borgo Antini: quattro nei guai per rapina aggravata dopo il pestaggio e il furto di un cellulare e di una sigaretta elettronica - facebook.com facebook Rapina a mano armata in gioielleria in pieno centro: fermato il presunto autore x.com