Un' auto si ribalta sulla Gardesana traffico in tilt

Questa mattina, intorno alle 7, un incidente si è verificato sulla Statale 45 Bis Gardesana, nella zona del Vecchio Mulino. Un'auto è rimasta coinvolta in uno scontro che ha portato al suo ribaltamento, causando disagi al traffico e rallentamenti lungo la strada. La circolazione ha subito ripercussioni significative nella prima parte della giornata, con code e congestioni lungo il tratto interessato.

Momenti di tensione, e inevitabili disagi alla circolazione, quelli che si sono vissuti nella prima mattinata di oggi, giovedì 7 maggio, lungo la Statale 45 Bis Gardesana, nella zona del Vecchio Mulino: intorno alle 7 si è verificato uno schianto, terminato con il ribaltamento di un’auto, finita.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Auto si ribalta sulla Bonatti: traffico in tilt, ferito un 26enneTempo di lettura: < 1 minutoMomenti di paura ad Avellino lungo via Bonatti, dove un incidente stradale ha provocato disagi alla circolazione e il... Leggi anche: Incidente sulla statale 16 a Bari: auto si ribalta, due feriti e traffico in tilt Contenuti di approfondimento Si parla di: Vezzano, un'auto si ribalta sulla Gardesana: traffico in tilt | 7 maggio; Maxi tunnel sulla Gardesana? Vittoria per Comuni, residenti e ambiente, Gavazzoni dopo l'ok definitivo del Ministero: Ha meno impatto ambientale di certi tratti di Ciclovia. Violento schianto fra due macchine, un mezzo finisce contro le rocce e si ribalta: momenti di paura, grossi disagi per il trafficoVIGOLO BASELGA. Momenti di paura nelle primissime ore di questa mattina lungo la statale 45 bis Gardesana occidentale in prossimità della curva delle Arance in direzione di Vezzano a causa di un inc ... ildolomiti.it