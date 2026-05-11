Lautaro si presenta in ottima forma in vista della finale, mentre il tecnico Chivu deve decidere se affidarsi a lui in attacco. La squadra sta valutando anche chi tra i centrocampisti sarà impiegato dall'inizio, con un ballottaggio ancora aperto. La gara si disputerà mercoledì e le scelte tattiche potrebbero influenzare l’esito della partita. La sfida vedrà in campo i protagonisti principali per conquistare il trofeo.

? Domande chiave Come influenzerà il ritorno di Lautaro la scelta tattica di Chivu?. Chi vincerà il ballottaggio a centrocampo per la finale di mercoledì?. Quali sono le probabilità che Lautaro raggiunga il primato di Meazza?. Cosa accadrà al ruolo del portiere dopo la sfida contro la Lazio?.? In Breve Lautaro vanta 21 reti totali in stagione e 17 marcate in campionato.. Il recupero del capitano permette a Chivu di gestire l'attacco per la Lazio.. Zielinski piloterà il centrocampo con Sucic o Mkhitaryan in ballottaggio.. Esposito e Calhanoglu restano quasi sicuramente fuori dai convocati per la finale.. Lautaro ha segnato al primo minuto contro la Roma per confermare il suo stato di grazia e spingere l’Inter verso il Double personale dopo lo Scudetto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lautaro in stato di grazia: il Toro punta al Double con la Coppa

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Regista coi numeri di un attaccante: Calhanoglu più di Lautaro, simbolo dell’Inter che punta al doubleChi l’avrebbe mai detto dopo un’estate che è sembrato più volte sul punto di andar via.

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