Il calciatore ha impressionato per la sua capacità di segnare e creare occasioni, superando le prestazioni di un attaccante molto prolifico. La società ha deciso di puntare su di lui come elemento chiave, confermando il suo ruolo nel progetto sportivo. A distanza di mesi da trattative di cessione, il suo contratto si è consolidato, e il suo nome resta tra i più importanti della rosa. La decisione di trattenere il giocatore ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori.

Chi l’avrebbe mai detto dopo un’estate che è sembrato più volte sul punto di andar via. E un Mondiale del Club praticamente non giocato, con annesso scontro con Lautaro. Poi il dietrofront, la riappacificazione con il capitano, la rinascita e i tanti problemi fisici. Due mesi fuori e 13 partite saltate, eppure Calhanoglu è l’uomo copertina, il simbolo di questa Inter che punta al double. Non doveva essere più al centro del progetto tecnico nerazzurro, invece il turco è rimasto uno dei protagonisti assoluti. Se vogliamo, ancor più determinante delle stagioni passate. Un regista coi numeri di un attaccante: 12 gol in tutto, più 7 assist in 30 partite.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Regista coi numeri di un attaccante: Calhanoglu più di Lautaro, simbolo dell’Inter che punta al double

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