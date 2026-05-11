L'Eurovision Song Contest 2023 si svolge per la settantesima volta nella Wiener Stadthalle di Vienna, con l'apertura prevista per martedì 12 maggio. L'evento coinvolge artisti provenienti da diversi paesi europei e si svolge in varie serate, trasmesse in diretta televisiva. La competizione si svolge in più giorni e prevede esibizioni e votazioni, con la finale programmata per il sabato successivo.

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di aprire le danze alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove a partire da martedì 12 maggio prenderà il via la 70a edizione dell' Eurovision Song Contest. La scelta della location di quest'anno, come da tradizione, è dettata dalla vittoria dell'ESC 2025 del cantante austriaco JJ con Wasted Love. Per l'Italia - che, essendo una delle BIG 5 è già automaticamente attesa in finale il 16 maggio - si esibirà Sal Da Vinci e il suo Per sempre sì, che già lo ha fatto trionfare a Sanremo 2026 e che è andato virale sui social media. I Paesi in gara nella 70a edizione. L'Eurovision Song Contest è una kermesse canora che ha il vanto di far esibire sullo stesso palco cantanti provenienti da ogni angolo d'Europa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'Austria ospita la 70esima edizione: dove vederla in tv e a che ora

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