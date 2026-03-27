Sinner-Zverev quando si gioca la semifinale a Miami | a che ora e dove vederla in diretta tv

La semifinale del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Zverev è programmata tra la notte di venerdì 27 e sabato 28 marzo, con inizio non prima della mezzanotte. Sinner, numero 2 del ranking ATP, affronterà Zverev, che ha eliminato l'argentino Cerundolo. L'incontro sarà trasmesso in diretta televisiva.

Il campione azzurro dopo aver travolto Tiafoe nei quarti sfida il tedesco per un posto in finale nel 1000 in Florida dove insegue il Sunshine Double Quando gioca Sinner la seminale del Masters 1000 di Miami? Il campione azzurro, numero 2 del ranking Atp, scenderà in campo non prima della mezzanotte tra venerdì 27 e sabato 28 marzo e affronterà Zverev che ha sconfitto l'argentino Cerundolo. Ai quarti sia Sinner che Zverev hanno travolto i rispettivi avversari. Jannik ha battuto per 2-0 (6-2, 6-2) lo statunitense Frances Tiafoe, Zverev ha sconfitto Francisco Cerundolo con un altrettanto rotondo 6-1, 6-2. Il tedesco, che sabato 14 marzo... 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Sinner-Zverev, quando si gioca la semifinale a Miami: a che ora e dove vederla in diretta tv Articoli correlati Sinner-Zverev oggi in semifinale al Miami Open 2026, a che ora si gioca e dove vederla in TVJannik Sinner affronta Alexander Zverev nella semifinale del Masters 1000 di Miami. Sinner quando gioca la semifinale a Miami? Tiafoe travolto in due set, ora Zverev o Cerundolo. Orario e dove vederlaJannik Sinner prosegue il suo percorso a Miami, spazza via anche Frances Tiafoe e con meno fatica del previsto. INDIAN WELLS SINNER SI AMMAZZA DI RISATE CON LA STAMPA! #indianwells2026 #sinner #alcaraz #tennis Approfondimenti e contenuti su Sinner Zverev quando si gioca la... Temi più discussi: Miami, ecco quando torna in campo Sinner per la semifinale contro Zverev; Sinner-Zverev vale la finalissima a Miami: quando e dove vederla; Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv; Masters 1000 Miami, Sinner affronterà Zverev in semifinale nella notte. Sinner-Zverev, semifinale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tvCon il successo su Frances Tiafoe, il numero due del mondo ha raggiunto la quarta semifinale in carriera nel torneo della Florida ... corrieredellosport.it Zverev ci crede: Per battere Sinner servirà il match perfetto: sono pronto!Alexander Zverev avrà la sua chance per riprovarci. Dopo aver perso in maniera netta la semifinale del Masters 1000 di Indian Wells contro Jannik Sinner, ... oasport.it Zverev travolge Cerundolo e vola in semifinale contro Sinner - facebook.com facebook #Zverev travolge Cerundolo e vola in semifinale contro #Sinner x.com