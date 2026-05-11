Dal 12 maggio, presso la Wiener Stadthalle di Vienna, si svolge la 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest. La manifestazione si tiene nella capitale austriaca e durerà diversi giorni, coinvolgendo artisti provenienti da vari paesi europei. Per seguire le esibizioni, gli spettatori possono sintonizzarsi sui canali televisivi ufficiali, con orari trasmessi in modo da coprire le varie fasi della competizione.

Dopo una lunga attesa è finalmente arrivato il momento di aprire le danze alla Wiener Stadthalle di Vienna, dove a partire da martedì 12 maggio prenderà il via la 70a edizione dell' Eurovision Song Contest. La scelta della location di quest'anno, come da tradizione, è dettata dalla vittoria dell'ESC 2025 del cantante austriaco JJ con Wasted Love. Per l'Italia - che, essendo una delle BIG 5 è già automaticamente attesa in finale il 16 maggio - si esibirà Sal Da Vinci e il suo Per sempre sì, che già lo ha fatto trionfare a Sanremo 2026 e che è andato virale sui social media. I Paesi in gara nella 70a edizione. L'Eurovision Song Contest è una kermesse canora che ha il vanto di far esibire sullo stesso palco cantanti provenienti da ogni angolo d'Europa.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eurovision, l'Austria ospita la 70esima edizione: dove vederlo in tv e a che ora

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