Bormolini vince lo slalom di Spindleruv Mlyn | terza vittoria consecutiva Felicetti terzo dopo 10 anni

Un atleta di Livigno conquista lo slalom a Spindleruv Mlyn, ottenendo la sua terza vittoria consecutiva e il quinto successo stagionale. Mirko Felicetti si piazza terzo, dopo aver mancato il podio per dieci anni nello slalom. La gara si svolge in Repubblica Ceca, con gli atleti che si sfidano tra porte e curve.

Il livignasco domina lo slalom boemo e centra il quinto successo stagionale. Mirko Felicetti terzo dopo dieci anni di assenza dal podio nello slalom. Quarta Elisa Caffont al femminile Maurizio Bormolini non si ferma più. Il livignasco porta a casa anche lo slalom di Spindleruv Mlyn, sui Monti dei Giganti della Repubblica Ceca, e allunga la striscia di vittorie consecutive a tre: dopo la doppietta centrata in Polonia il fine settimana scorso, l’azzurro firma il quinto successo stagionale e consolida ulteriormente il suo dominio in Coppa del Mondo. Nella finale principale Bormolini ha avuto la meglio sul sorprendente giapponese Ryusuke Shinohara, dopo aver eliminato in precedenza lo svizzero Caviezel e il bulgaro Zamfirova. 🔗 Leggi su Sportface.it

