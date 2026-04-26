Borgo & Motori | tra velocità e sapori lo slalom sfida il tempo

A Borgo Tossignano si terrà il 2 e 3 maggio la quarta edizione di Borgo & Motori, un evento dedicato alle auto e alle competizioni motoristiche. La manifestazione prevede uno slalom programmato per il 3 maggio, dedicato alla memoria di Fabio Bagnoli. L'evento si svolge nel centro del paese e coinvolge appassionati e partecipanti da diverse zone.

? Cosa sapere Borgo Tossignano ospita la quarta edizione di Borgo & Motori il 2 e 3 maggio.. L'evento celebra la memoria di Fabio Bagnoli con lo slalom del 3 maggio.. Il 2 e il 3 maggio prossimi, Borgo Tossignano ospiterà la quarta edizione di ‘Borgo & Motori’, un appuntamento che punta a consolidare il successo ottenuto nel 2025 quando oltre 3mila persone hanno partecipato alle celebrazioni motoristiche della valle. L’evento, che ha saputo diversificare l’offerta includendo moto, fuoristrada e mezzi elettrici, si prepara a vivere una dimensione nuova. La programmazione non riguarda solo la velocità, ma intreccia la passione per i motori con...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Borgo & Motori: tra velocità e sapori, lo slalom sfida il tempo Notizie correlate Slalom a Gambarie: sfida di velocità tra tecnica e sostenibilitàLa scuderia Piloti per Passione ha ufficializzato l’apertura delle iscrizioni per la sfida di velocità che si terrà il 25 e il 26 aprile a Gambarie,... Leggi anche: Motori: nel weekend riparte la Velocità in Montagna. Coppa della Consuma, emozioni senza tempo Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: ‘Borgo & Motori’ pronto allo start. Slalom di 2 chilometri tra i tornanti. Sapori d’autore al campo sportivo. ‘Borgo & Motori’ pronto allo start. Slalom di 2 chilometri tra i tornanti. Sapori d’autore al campo sportivoTra le novità della quarta edizione l’ampliamento del concorso ‘Disegna la tua auto da corsa’ ... msn.com Coppa Toscana, Firenze accende i motori della storia: al via la 29ª edizione tra arte, velocità e tradizioneCresce l’attesa nel cuore della Toscana per uno degli appuntamenti più amati dagli appassionati di motori d’epoca: la 29ª Coppa Toscana, rievocazione storica ... laprimapagina.it