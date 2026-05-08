Prende il via oggi la quarta edizione di ’Un festival per Grazia Deledda’, un evento dedicato alla scrittrice sarda in occasione del centesimo anniversario del premio Nobel ricevuto. La manifestazione si svolge in tre giorni, fino a domenica 10 maggio, e include una cena sarda tra le iniziative previste. L'intera rassegna si svolge in diverse location e prevede vari eventi culturali e conviviali.

È tutto pronto per la quarta edizione di ’Un festival per Grazia Deledda’: in occasione del centesimo anniversario della consegna del premio Nobel alla scrittrice sarda, la rassegna si presenta in grande stile con una tre giorni di eventi in programma da oggi a domenica 10 maggio. Si parte dalla tavola dell’istituto Tonino Guerra, dove oggi dalle 19.30 gli studenti dell’alberghiero e i ragazzi e i docenti dell’istituto alberghiero di Monserrato daranno vita a un’esperienza gastronomica ispirata ai sapori e alle tradizioni della Sardegna e ai piatti citati da Deledda. Le portate saranno accompagnate dalle letture della critica letteraria Neria De Giovanni.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ’Un festival per Grazia Deledda’. Oggi il via con la cena sarda

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