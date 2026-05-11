L' attore Matt Smith protagonista di The Crow e di House of the Dragon sceglie Cucinelli | l' abito

Durante l’evento Sky BAFTA TV Party a Londra, l’attore britannico Matt Smith ha scelto di indossare un abito della collezione PrimaveraEstate 2026 di Brunello Cucinelli. Lo smoking in Principe di Galles, realizzato in cotone e lino, presentava una giacca a rever sciallato e pantaloni con doppia pince. La scelta dell’attore ha attirato l’attenzione per i dettagli della mise e l’abbinamento con la scelta del brand.

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