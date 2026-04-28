In onda su Sky. Tra cospirazioni, battaglie epiche e lotte di potere, l’inizio dell’estate si accende con il ritorno di House of the Dragon. La terza stagione debutterà il 22 giugno su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea assoluta con gli Stati Uniti, come anticipato dal nuovo teaser appena pubblicato. Ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade e tratta dal romanzo Fuoco e Sangue di George R.R. Martin, la serie racconta l’ascesa e il declino della leggendaria Casa Targaryen. Gli 8 nuovi episodi vedranno il ritorno di un ampio cast corale, tra cui Matt Smith, Emma D’Arcy, Olivia Cooke, Rhys Ifans e Ewan Mitchell, insieme a molti altri volti della saga.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - House of the Dragon 3: ritorno “di fuoco e sangue” dal 22 giugno

House of the Dragon - Teaser Trailer della terza stagione della serie HBO/Sky

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