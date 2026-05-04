A Genova si sono verificati manifesti che criticano gli Alpini, creando tensione in città. Il centrodestra ha espresso sostegno alle penne nere, mentre la sinistra non ha commentato. L’Adunata nazionale degli Alpini si svolgerà nel fine settimana e si prevede la presenza di oltre 400mila partecipanti. La città si prepara all’evento, mentre le polemiche sui manifesti continuano a far discutere.

Clima avvelenato a Genova alla vigilia dell’Adunata nazionale degli Alpini, attesa nel weekend con oltre 400mila presenze. In città sono comparsi manifesti offensivi e provocatori: “Saluti da Genova” con la cattedrale di San Lorenzo in fiamme e la scritta shock “Alpini assassini”. Un attacco diretto e senza precedenti contro le penne nere, simbolo di solidarietà e sacrificio, che ha indignato cittadini e istituzioni. A soffiare sul fuoco anche la rete femminista “Donne per la Politica odv”, che sta diffondendo sui social il volantino “Ha da passà l’adunata”. Nel mirino presunti episodi di molestie durante l’edizione 2022 di Rimini, accuse mai confermate da alcun riscontro giudiziario.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - A Genova manifesti choc contro gli Alpini. Il centrodestra in difesa delle penne nere, sinistra muta

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