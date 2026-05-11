L’ascesa del Biscione | come Gian Galeazzo creò il Ducato di Milano

Nel XV secolo, Gian Galeazzo visconti riuscì a trasformare un semplice titolo nobiliare in un vero e proprio stato sovrano, creando il Ducato di Milano. Per rafforzare il suo potere, utilizzò strategie militari e diplomatiche, coinvolgendo alleanze e campagne militari contro città come Firenze e Venezia. La sua ascesa portò alla nascita di un’entità territoriale che avrebbe influenzato la storia della regione nei decenni successivi.

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