L’ascesa del Biscione | come Gian Galeazzo creò il Ducato di Milano
Nel XV secolo, Gian Galeazzo visconti riuscì a trasformare un semplice titolo nobiliare in un vero e proprio stato sovrano, creando il Ducato di Milano. Per rafforzare il suo potere, utilizzò strategie militari e diplomatiche, coinvolgendo alleanze e campagne militari contro città come Firenze e Venezia. La sua ascesa portò alla nascita di un’entità territoriale che avrebbe influenzato la storia della regione nei decenni successivi.
? Punti chiave Come fece Gian Galeazzo a trasformare un titolo nobiliare in sovranità?. Quali strategie militari permisero al Biscione di sfidare Firenze e Venezia?. Perché il passaggio dagli Sforza ai Visconti cambiò l'economia milanese?. Come la caduta di Ludovico il Moro aprì l'era delle dominazioni?.? In Breve Filippo Maria Visconti mantenne l'egemonia tra continui conflitti bellici dopo Gian Galeazzo.. Francesco Sforza fondò la nuova dinastia nel 1450 garantendo stabilità strutturale.. Ludovico il Moro portò il Ducato al massimo splendore con Leonardo e Bramante.. Nel 1500 la sconfitta di Ludovico segnò l'inizio di quattro secoli di dominazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu
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