Due bandi del Gal del Ducato da oltre un milione di euro

A partire da lunedì 23 marzo, due bandi del Gal del Ducato, società mista pubblico-privata, sono stati aperti ai comuni del territorio Leader nelle province di Parma e Piacenza. I bandi hanno un valore complessivo superiore a un milione di euro e riguardano l’intervento SRG06 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia Romagna, gestito dal Gal del Ducato su mandato della Regione.

Gal del Ducato, società mista pubblico-privata che gestisce nelle province di Parma e Piacenza l’intervento SRG06 del PSP della Regione Emilia Romagna su mandato della stessa Regione, segnala che a partire da lunedì 23 marzo sono aperti due bandi, rivolti ai comuni del territorio Leader. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Due bandi del Gal del Ducato da oltre un milione di euro Articoli correlati Leggi anche: Viabilità, stanziato più di 1 milione di euro: interessati i comuni del Gal Terre Etrusche Pesca, pronti due nuovi bandi. Un milione da Regione LiguriaDue nuovi bandi per un totale di oltre un milione di euro andranno a migliorare il settore della pesca e acquacoltura. Contenuti e approfondimenti su Due bandi del Gal del Ducato da oltre... Due bandi del Gal per le ’infrastrutture ricreative’Prosegue la programmazione del Gal Appennino bolognese: dopo la recente pubblicazione dei bandi per migliorare la viabilità rurale, sono stati attivati due nuovi bandi per contributi a fondo perduto a ... ilrestodelcarlino.it Due bandi per migliorare la viabilità. Il Gal mette sul piatto un milione: Interveniamo sulle strade vicinaliDopo la pubblicazione del bando per contributi a fondo perduto a favore dei progetti di qualificazione delle piccole imprese, in scadenza il prossimo 15 settembre, il Gal Appennino bolognese non si ... ilrestodelcarlino.it