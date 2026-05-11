L' arte libera in Israele ma boicottata a Venezia
Durante l’inaugurazione della Biennale di Venezia, il presidente ha affrontato le recenti polemiche riguardanti la partecipazione di artisti provenienti da Russia e Israele. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza di promuovere l’apertura e il dialogo, ribadendo la scelta di non escludere preventivamente nessuno. La manifestazione si svolge in un clima di discussione sulla libertà artistica e sulle modalità di rappresentanza internazionale.
Il discorso inaugurale della Biennale di Venezia, pronunciato dal presidente Buttafuoco dopo le polemiche sulla partecipazione di Russia e Israele, si è focalizzato sui concetti di apertura, dialogo e rifiuto dell’esclusione preventiva. Il presidente ha ribadito che la sua Biennale è all’insegna dell’apertura verso tutti e verso tutto: Venezia fin da subito si è affermata come città capace di accogliere «l’altro» a braccia aperte: un luogo d’incontro che, soprattutto in un mondo lacerato, supera differenze e conflitti, non imbraccia le armi ma prepara la pace attraverso l’arte. E invece è accaduto esattamente l’opposto: negli ultimi giorni la Biennale è diventata terreno di guerra, fortemente politicizzata e attraversata da polemiche sempre più violente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Notizie correlate
Biennale d’Arte di Venezia: Giuria esclude dai premi Russia e IsraeleROMA – La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia “si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di...
Biennale Arte, scontri tra polizia e pro Pal a Venezia. Serrata anti-Israele, chiusi 20 padiglioni(Adnkronos) – Tafferugli con i reparti della polizia in tenuta antisommossa sono stati registati nel tardo pomeriggio di oggi a Venezia quando i...
Argomenti più discussi: La Biennale del dissenso: geografia delle proteste e doppio standard dell’arte globale; Biennale, scontri al corteo pro Pal per la presenza di Israele; Serrata di venti padiglioni per protesta contro Israele alla Biennale. Scontri tra polizia e pro Pal; Biennale tra tensioni e proteste: in duemila al corteo contro il padiglione di Israele, Salvini annuncia la visita a quello russo.
Violente cariche della celere contro il corteo diretto verso la Biennale per opporsi alla presenza del padiglione di Israele. La cultura non può essere neutrale. Noi sappiamo da che parte stare: Palestina libera dal fiume fino al mare! Stop ad ogni spazio e collab facebook
Strada facendo manca la curatrice, la giuria lascia all'ultimo nella bufera su Russia e Israele, ma @la_Biennale di #Venezia è tutt'altro che allo sbando. Naviga libera con il nocchiero Buttafuoco verso l'apertura della mostra d'arte più antica di tutte. rainews.it/tg x.com
Thread post-partita: FC Bayern München 1-1 Paris Saint Germain | Champions League | Semifinali reddit