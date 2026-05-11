Durante l’inaugurazione della Biennale di Venezia, il presidente ha affrontato le recenti polemiche riguardanti la partecipazione di artisti provenienti da Russia e Israele. Nel suo discorso, ha sottolineato l’importanza di promuovere l’apertura e il dialogo, ribadendo la scelta di non escludere preventivamente nessuno. La manifestazione si svolge in un clima di discussione sulla libertà artistica e sulle modalità di rappresentanza internazionale.

Il discorso inaugurale della Biennale di Venezia, pronunciato dal presidente Buttafuoco dopo le polemiche sulla partecipazione di Russia e Israele, si è focalizzato sui concetti di apertura, dialogo e rifiuto dell’esclusione preventiva. Il presidente ha ribadito che la sua Biennale è all’insegna dell’apertura verso tutti e verso tutto: Venezia fin da subito si è affermata come città capace di accogliere «l’altro» a braccia aperte: un luogo d’incontro che, soprattutto in un mondo lacerato, supera differenze e conflitti, non imbraccia le armi ma prepara la pace attraverso l’arte. E invece è accaduto esattamente l’opposto: negli ultimi giorni la Biennale è diventata terreno di guerra, fortemente politicizzata e attraversata da polemiche sempre più violente.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - L'arte libera in Israele ma boicottata a Venezia

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Strada facendo manca la curatrice, la giuria lascia all'ultimo nella bufera su Russia e Israele, ma @la_Biennale di #Venezia è tutt'altro che allo sbando. Naviga libera con il nocchiero Buttafuoco verso l'apertura della mostra d'arte più antica di tutte. rainews.it/tg x.com

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