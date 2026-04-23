Durante la recente presentazione della giuria della Biennale d’Arte di Venezia, è stato comunicato che le nazioni Russia e Israele sono state escluse dalla possibilità di ricevere premi. La decisione è stata annunciata dai membri della giuria, tra cui la presidente e altre figure del settore artistico. La scelta riguarda i riconoscimenti ufficiali in occasione dell’evento, che si svolge ogni due anni e attira artisti da tutto il mondo.

ROMA – La Giuria internazionale della Biennale Arte di Venezia “si asterrà dal considerare quei Paesi, i cui leader sono attualmente accusati di crimini contro l’umanità da parte della Corte penale internazionale”. Lo annunciano la presidente Solange Farkas, Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma e Giovanna Zapperi: anche Russia e Israele saranno esclusi dalla competizione per i Leoni d’Oro e d’Argento. “In questa edizione della Biennale desideriamo dichiarare l’intenzione di esprimere il nostro impegno per la difesa dei diritti umani nello spirito del progetto curatoriale di Koyo Kouoh” spiega la Giuria. “Noi, componenti della Giuria internazionale di In Minor Keys, 61a Esposizione Internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, siamo onorate di essere state selezionate per questo ruolo da Koyo Kouoh, direttrice artistica.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Biennale d’Arte di Venezia: Giuria esclude dai premi Russia e Israele

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