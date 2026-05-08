Biennale Arte scontri tra polizia e pro Pal a Venezia Serrata anti-Israele chiusi 20 padiglioni

A Venezia, durante l'apertura della Biennale Arte, si sono verificati scontri tra la polizia e alcuni manifestanti che protestavano contro Israele. La protesta ha portato alla chiusura di venti padiglioni e all'intervento delle forze dell'ordine in tenuta antisommossa. La situazione ha causato disagi e momenti di tensione all’interno dello spazio espositivo, con i partecipanti che hanno assistito a scene di confusione e interventi delle forze di sicurezza.

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(Adnkronos) – Tafferugli con i reparti della polizia in tenuta antisommossa sono stati registati nel tardo pomeriggio di oggi a Venezia quando i circa duemila (mille per la questura) manifestanti del corteo pro-Pal hanno tentato di sfondare il cordone che presidiava l’entrata della Biennale di Campo de la Lana. Il tentativo di sfondamento della testa. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Padiglioni chiusi, corteo pro Pal e scontri. Alla Biennale scoppia la protesta anti IsraeleCirca 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale. Padiglioni chiusi e cortei pro Pal. Alla Biennale scoppia la protesta anti IsraeleCirca 20 padiglioni alla Biennale di Venezia sono stati chiusi per protesta contro Israele, tra i Giardini e l'Arsenale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Perché la giuria della Biennale Arte 2026 si è dimessa e i Leoni li deciderà il pubblico; Biennale Arte: In Minor Keys con 111 artisti a Venezia; Biennale Arte 2026 tra polemiche: dimissioni della giuria e nuovi premi; Biennale di Venezia, il Ministero della Cultura manda ispettori. Biennale Arte, scontri tra polizia e pro Pal a Venezia. Serrata anti-Israele, chiusi 20 padiglioniTafferugli con i reparti della polizia in tenuta antisommossa sono stati registati nel tardo pomeriggio di oggi a Venezia quando i circa duemila (mille per la questura) manifestanti del corteo pro-Pal ... adnkronos.com Biennale Arte, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro PalMomenti di tensione a Venezia, dove nel pomeriggio si sono registrati scontri tra la polizia e i manifestanti nel corso del corteo pro Palestina organizzato ... lapresse.it Alla #Biennale d'arte di #Venezia, annunciate nuove proteste contro la presenza di Russia e Israele. E all'inaugurazione del Padiglione Italia mancherà il ministro della Cultura Giuli #IoSeguoTgr @TgrRai x.com Sciopero e proteste attraversano la Biennale Arte 2026 di Venezia: chiusi temporaneamente il bookshop e diversi padiglioni ai Giardini, mentre cresce la contestazione contro Israele - facebook.com facebook