Pozzuoli Maurizio de Giovanni incontra gli studenti dell’IC 4 Pergolesi

Maurizio de Giovanni ha incontrato gli studenti dell’IC 4 Pergolesi a Pozzuoli, dopo aver ricevuto una richiesta di intervento da parte degli insegnanti. La visita è stata motivata dalla volontà di avvicinare i giovani alla lettura e stimolare il loro interesse per la letteratura. Durante l’incontro, lo scrittore ha condiviso aneddoti sui suoi personaggi e ha risposto alle domande degli studenti. L’evento si è concluso con un momento di confronto diretto tra autore e ragazzi.

Un incontro intenso, partecipato, ricco di emozioni e domande. Ieri lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni ha incontrato gli alunni dell’IC 4 Pergolesi di Pozzuoli, dialogando con loro sul valore della lettura, sulla nascita dei suoi personaggi e sull’importanza della cultura nella crescita personale. “La lettura è un allenamento dell’anima. Dovrebbe accompagnarvi ogni giorno, almeno mezz’ora.” Nel dialogo è emerso con forza un elemento fondamentale: l’amore per la lettura come strumento di libertà e crescita. Lo scrittore ha spiegato che leggere ogni giorno, anche solo trenta minuti, significa allenare l’immaginazione, sviluppare empatia e imparare a comprendere meglio il mondo e le persone. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Maurizio de Giovanni dialoga con gli studenti dell’IC4 PergolesiMaurizio de Giovanni incontra gli studenti dell’IC4 Pergolesi lunedì 23 febbraio 2026, dalle 16 alle 17. La Polizia di Stato incontra gli studenti, giornata in memoria dell’ex Questore di Fiume Giovanni PalatucciLa Questura di Rimini ha incontrato gli studenti questa mattina per ricordare Giovanni Palatucci, l’ex Questore di Fiume morto nel 1945 nel campo di Dachau. Argomenti correlati A Pozzuoli lo scrittore Maurizio De Giovanni ospite all’I.C. 4 Pergolesi; Cede la strada, evacuata una palazzina a Monte di Procida. A Pozzuoli lo scrittore Maurizio De Giovanni ospite all’I.C. 4 PergolesiPOZZUOLI – Grande emozione la nostra comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo 4 Pergolesi di Pozzuoli che nella giornata di lunedì ha ospitato lo scrittore Maurizio de Giovanni che ha regalato ... cronacaflegrea.it Maurizio De Giovanni, ecco il nuovo libro: «Un romanzo con un pizzico di ambizione»Ogni tanto anche un autore di bestseller può concedersi una tregua; se non dalla scrittura, anche a chi sta in vetta alle classifiche viene voglia di prendersi una pausa dai personaggi che ne hanno ... ilmattino.it A Pozzuoli lo scrittore Maurizio De Giovanni ospite all’I.C. 4 Pergolesi L'incontro con gli studenti... - facebook.com facebook