Il World Baseball Classic 2026 ha preso il via con le prime partite nel girone C, disputate a Tokyo, in Giappone. Nella giornata inaugurale, l'Australia e la Corea del Sud hanno ottenuto la vittoria, dando il via alla competizione internazionale di baseball. Le partite si sono svolte senza incidenti e hanno coinvolto le squadre dei rispettivi paesi.

Si è alzato il sipario sul World Baseball Classic 2026. Ad aprire i battenti è stato il raggruppamento C, in scena in oriente, nello specifico in Giappone, a Tokyo. due gli incontri disputati nella giornata odierna nel Sol Levante, contrassegnati dalle vittorie rispettivamente di Australia e Corea del Sud. Buono il match degli oceanici che, nella fattispecie, hanno colpito più valide rispetto agli avversari (sette contro tre). L’incontro si è sbloccato al quinto inning, momento del fuoricampo ad opera di Robbie Perkins che è valso due punti. A mettere a referto il timbro del definitivo 3-0 ci ha invece pensato Travis Bazzana, siglando un altro fuoricampo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - World Baseball Classic 2026: Australia e Corea del Sud a segno nella prima giornata

Una buona Italia cede all'ultimo inning nell'ultima amichevole prima del World Baseball Classic

World Baseball Classic 2026: il profondo lineup dell'Italia. Battitori che possono far male anche nella parte bassa

