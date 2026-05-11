L’architetto è un artista | talk con Ernesto Mistretta alla Galleria in Via Cluverio Officina
Alla Galleria di Via Cluverio, si è tenuto un incontro con l’architetto Ernesto Mistretta, organizzato dalla curatrice Josephine. Durante l’evento, si è parlato dell’esperienza di lavorare nello studio di un’archistar di fama mondiale e delle ragioni che hanno portato a lasciare l’architettura per dedicarsi all’arte. Il talk ha affrontato i temi della carriera, delle scelte professionali e del rapporto tra arte e architettura.
Cosa significa lavorare a lungo nello studio di una delle archistar più conosciute al mondo? E cosa spinge a un certo punto abbandonare tutto per inseguire la pulsione dell’arte?Prende spunto da queste domande “L’architetto è un artista”, il talk organizzato dalla gallerista e curatrice Josephine.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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