L’architetto è un artista | talk con Ernesto Mistretta alla Galleria in Via Cluverio Officina

Alla Galleria di Via Cluverio, si è tenuto un incontro con l’architetto Ernesto Mistretta, organizzato dalla curatrice Josephine. Durante l’evento, si è parlato dell’esperienza di lavorare nello studio di un’archistar di fama mondiale e delle ragioni che hanno portato a lasciare l’architettura per dedicarsi all’arte. Il talk ha affrontato i temi della carriera, delle scelte professionali e del rapporto tra arte e architettura.

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