Architexture di Ernesto Mistretta | alla Galleria In Via Cluverio officina la mostra di architettura design e pittura

Alla Galleria In Via Cluverio Officina si apre la prima importante esposizione dedicata a Ernesto Mistretta, artista, architetto e designer. La mostra presenta opere che spaziano tra architettura, design e pittura, in una selezione di lavori realizzati nel corso della sua carriera. Mistretta ha formato le sue competenze presso lo studio di Jean Nouvel, collaborando a progetti di rilievo internazionale come il Louvre Abu Dhabi e il Museo Nazionale.

La galleria In Via Cluverio Officina presenta la prima grande mostra di Ernesto Mistretta, artista, architetto e designer formatosi nello studio di Jean Nouvel, dove ha lavorato per oltre vent’anni contribuendo a progetti internazionali di rilievo come il Louvre Abu Dhabi, il Museo Nazionale del.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate La grande pittura cesenate in mostra all'Officina dell'Arte con le opere della collezione PiccardiAll'Officina dell'Arte di Angelo Fusconi, a Case Frini, torna in scena il collezionismo privato. maria cristina carlini partecipa a superstudio design per la milano design week. supercity la città ideale dove design, arte e architettura si incontranoMaria Cristina Carlini partecipa a Superstudio Design, il nuovo format in occasione della ventiseiesima edizione della Milano Design Week, dal 20 al... Una raccolta di contenuti Si parla di: Architexture: Ernesto Mistretta tra architettura, design e pittura immersiva; Palermo, alla galleria In Via Cluverio Officina la prima grande mostra dell'architetto e designer Ernesto Mistretta. Palermo, alla galleria In Via Cluverio Officina la prima grande mostra dell’architetto e designer Ernesto MistrettaLa galleria In Via Cluverio Officina presenta, a partire dal 16 aprile, la prima grande mostra di Ernesto Mistretta, artista, architetto e designer formatosi nello studio di Jean Nouvel, dove […] ... blogsicilia.it