Via Cluverio Officina presenta la collezione Artista Artigiano | la prima e? firmata da Josephine Flasseur

A Palermo, la galleria In Via Cluverio Officina ha aperto la terza edizione di Officina Allegra e ha presentato la collezione ArtistaArtigiano, un progetto editoriale dedicato a oggetti ideati da artisti e realizzati da artigiani siciliani. La prima collezione della serie è firmata da Josephine Flasseur.

A Palermo, la galleria In Via Cluverio Officina inaugura la terza edizione di Officina Allegra e presenta la nascita della sua collezione ArtistaArtigiano: un progetto editoriale dedicato a oggetti concepiti da artisti e realizzati da artigiani siciliani. Pensata come uno spazio d'incontro tra creazione contemporanea e saperi tradizionali, la collezione propone oggetti prodotti in serie numerate, al confine tra arte, design e artigianato. La prima collaborazione e` firmata dall'artista francese e direttrice artistica dell'Officina Allegra Josephine Flasseur, in collaborazione con il ceramista palermitano Francesco Rizzo.

La grande pittura cesenate in mostra all'Officina dell'Arte con le opere della collezione PiccardiAll'Officina dell'Arte di Angelo Fusconi, a Case Frini, torna in scena il collezionismo privato.

