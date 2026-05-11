L’Arborio festeggia 80 anni ma sulla tavola c’è il falso

L’Arborio compie ottant’anni. Era il 1946 quando un agricoltore piemontese avviò la coltivazione di questa varietà di riso, che da allora è diventata simbolo della zona. Recentemente, sono stati scoperti alcuni sacchi di riso contraffatto che vengono venduti come Arborio, ma che in realtà non rispettano le caratteristiche originali. La scoperta ha portato a un’indagine da parte delle autorità per verificare l’origine e la qualità del prodotto.

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L’Arborio compie ottant’anni. Era il 1946 quando Domenico Marchetti, un agricoltore piemontese dedito alla sperimentazione, riuscì a ottenere una varietà straordinaria di riso dai chicchi giganteschi, incrociando il Vialone Nero con il Lady Wright, introdotto dagli Stati Uniti nel 1925 e caratterizzato da un chicco allungato rispetto agli standard italiani dell’epoca. Dall’incrocio, dopo quasi dieci anni di sperimentazione, nacque nel 1946 una varietà dalla cariosside insolitamente grande, quasi «mostruoso» per gli standard del tempo, che Marchetti battezzò con il nome del suo paese natale. Il papà dell’Arborio non era un genetista di professione: aveva appreso i rudimenti del miglioramento genetico alla Stazione di Risicoltura di Vercelli, per poi avviare un’attività indipendente di selezione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - L’Arborio festeggia 80 anni ma sulla tavola c’è il falso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Vespa festeggia i suoi 80 anniNata dal genio dell’ingegnere Corradino D’Ascanio, 80 anni fa, la Vespa è diventata simbolo internazionale del genio e dell’imprenditorialità... Leggi anche: Ristorante Guido, 80 anni a tavola: dalla prima baracca alla stella Michelin. “Abbiamo fatto la storia” Si parla di: L’Arborio festeggia 80 anni ma sulla tavola c’è il falso | Libero Quotidiano.it; Arborio, il boom delle imitazioni è scoppato con l'ultima riforma del 2017 | Libero Quotidiano.it.