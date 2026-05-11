etrazioni nel 730 per spese veterinarie e bonus animali domestici sono due cose diverse | facciamo chiarezza
A breve si avvicina il momento di presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, periodo in cui è possibile richiedere il rimborso parziale delle spese veterinarie sostenute per gli animali domestici. Tuttavia, ci sono differenze tra le detrazioni in dichiarazione e il bonus animali domestici, che sono due strumenti distinti e gestiti in modo diverso. È importante conoscere le modalità di richiesta e le condizioni previste per ciascuna agevolazione.
Periodo dell'anno in cui si effettua la dichiarazione dei redditi in cui è possibile avere rimborso di parte delle cure veterinarie per il proprio animale domestico. Si tratta di una misura diversa rispetto al cosiddetto "bonus" per cani e gatti che invece è stanziato dalle Regioni e solo per chi ha un determinato Isee.🔗 Leggi su Fanpage.it
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