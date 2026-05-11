Detrazioni nel 730 per spese veterinarie e bonus animali domestici sono due cose diverse | facciamo chiarezza

Da fanpage.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la stagione della dichiarazione dei redditi, i contribuenti possono usufruire di diverse agevolazioni riguardanti le spese per i propri animali domestici. Tra queste, le detrazioni nel modello 730 per le spese veterinarie rappresentano un'opportunità di rimborso parziale, mentre il bonus animali domestici è una misura distinta con caratteristiche proprie. È importante distinguere tra queste due possibilità per comprendere quale sia applicabile in ogni caso.

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Periodo dell'anno in cui si effettua la dichiarazione dei redditi in cui è possibile avere rimborso di parte delle cure veterinarie per il proprio animale domestico. Si tratta di una misura diversa rispetto al cosiddetto "bonus" per cani e gatti che invece è stanziato dalle Regioni e solo per chi ha un determinato Isee.🔗 Leggi su Fanpage.it

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