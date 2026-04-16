Furto nella Cattedrale di Trevico l' appello del sindaco ai ladri | Restituite la refurtiva e consegnatevi alle forze dell' ordine

Lo scorso 15 aprile, nella Cattedrale di Santa Maria Assunta a Trevico, si è verificato un furto che ha portato via beni per circa un milione di euro. Il sindaco ha rivolto un appello ai ladri chiedendo loro di restituire la refurtiva e di presentarsi alle forze dell’ordine. La notizia ha suscitato grande sconvolgimento tra i residenti, mentre le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per individuare i responsabili.

Lo scorso 15 aprile, la comunità di Trevico è stata sconvolta dal colpo da un milione di euro ai danni della Cattedrale di Santa Maria Assunta. Sei uomini incappucciati, nel cuore della notte, hanno portato via la cassaforte contenente reliquie di valore storico e oro. L'allarme, scattato.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Tenta un furto nella notte in un'enoteca a Parma, denunciato 55enne già noto alle forze dell'ordineUn cittadino tunisino è stato denunciato per danneggiamento aggravato e inosservanza dell’Ordine del Questore: questo il bilancio dell’intervento... Leggi anche: Ladri entrano in chiesa e rubano la cassaforte con 10 chili d’oro: furto a Trevico, in provincia di Avellino Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Colpo alla Cattedrale di Trevico: rubati oro e reliquie di valore storico; Trevico, maxi furto nella Cattedrale della città: il bottino (oro e una corona di diamanti) da un milione di euro; Furto nella cattedrale di Trevico, rubati preziosi e monili; Furto in chiesa a Trevico: malviventi rubano la cassaforte con tutto l'oro. Avellino, furto milionario nella cattedrale di Trevico: rubati l’oro del Patrono e gli ex votoUn colpo studiato nei minimi dettagli, eseguito con una precisione chirurgica che ha lasciato l'intera comunità di Trevico nel più profondo sconforto. Nella ... cronachedellacampania.it Furto nella cattedrale di Trevico, rubati preziosi e moniliDieci chili d'oro, preziosi, una corona del '900, una reliquia di enorme valore storico, un simbolo della fede trevicana. È il bottino del furto avvenuto la scorsa notte intorno alle 3 nella cattedral ... rainews.it Un furto che ha sconvolto l'intera comunità quello che è andato in scena nella notte a Trevico Alcuni malviventi si sono introdotti nella cattedrale di Santa Maria Assunta e hanno rubato la cassaforte, contenente oggetti preziosi in oro - facebook.com facebook Un colpo studiato nei minimi dettagli, eseguito con una precisione chirurgica che ha lasciato l’intera comunità di Trevico nel più profondo sconforto. #avellino #furtocattedrale #avellinoeprovincia #cronacaavellino #social #storie Leggi la notizia : x.com