Concerto benefico con la musica di Morricone nella cattedrale di San Cetteo

Venerdì 8 maggio alle 19 si svolgerà un concerto di beneficenza nella cattedrale di San Cetteo, dedicato alle composizioni di Ennio Morricone. L’evento vede la partecipazione di artisti che eseguiranno brani del compositore italiano, coinvolgendo il pubblico in un momento musicale e spirituale. La serata punta a raccogliere fondi per una causa benefica, offrendo un’occasione di ascolto e solidarietà.

Venerdì 8 maggio alle ore 19, nella cattedrale di San Cetteo, si terrà un concerto di beneficenza, con la musica di Ennio Morricone, che unisce arte, spiritualità e solidarietà in un’unica, significativa serata.L’iniziativa è promossa con dedizione da suor Livia Ciaramella e da don Francesco, con.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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