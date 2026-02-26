Legge elettorale Piano b delle destre se perdono il referendum | riscrivere le regole per blindarsi

Le forze politiche di centrodestra hanno elaborato un piano alternativo nel caso in cui il referendum sulla legge elettorale non raggiungesse il risultato sperato. La proposta prevede di modificare le norme in modo da consolidare la propria posizione e prevenire eventuali rischi di sconfitta. Questa strategia viene considerata una mossa per tutelare gli interessi di chi sostiene la riforma.

La paura di prendere una batosta al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo ha spinto le destre a blindare prima la legge elettorale Anticipando i contenuti dell’accordo trovato dal centrodestra sulla riforma della legge elettorale, questo giornale aveva spiegato il senso dell’accelerazione impressa dal governo a questo dossier. Ovvero, la paura di prendere una batosta al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo ha spinto le destre a blindare prima la legge elettorale. Se il Sì dovesse prevalere al referendum la maggioranza arriverebbe alle urne con un doppio intervento sulle regole: giustizia e sistema di voto. Ma se fosse il No a imporsi, la nuova legge elettorale resterebbe comunque in piedi, già incardinata e pronta a ridisegnare i rapporti di forza in vista delle politiche che ci saranno tra un anno. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Le sfide del governo Meloni nel 2026, dal referendum alla legge elettoraleAGI - "L'anno trascorso è stato tosto per tutti noi ma non preoccupatevi perché l'anno prossimo sarà molto peggio": così Giorgia Meloni ha voluto...

Temi più discussi: Patto di fine legislatura, il piano B della premier in caso di sconfitta; Legge elettorale, arriva il testo: ballottaggio se nessuno è al 40% e idea delle preferenze; Nuova legge elettorale, fine dei collegi blindati; Legge elettorale, si cerca l’accordo sul Melonellum: cosa sappiamo.

Legge elettorale, centrodestra deposita testo Stabilità e rappresentanzaROMA (ITALPRESS) – E’ stata depositata oggi a firma dei capigruppo di maggioranza alla Camera e al Senato una proposta di alcune modifiche all’attuale legge elettorale. La proposta di stampo proporzi ... lanuovasardegna.it

Legge elettorale: Governo verso proporzionale/ Premio maggioranza sopra 40%: info ballottaggio e preferenzeGoverno pronto a presentare la bozza di legge elettorale: schema proporzionale con premio di maggioranza sopra il 40% (altrimenti ballottaggio) ... ilsussidiario.net

Il centrodestra deposita il testo della riforma della legge elettorale. Schlein: "Inaccettabile". Provvedimento in tre articoli. Il premio non può superare il 15%, non oltre i 230 seggi #ANSA facebook

La proposta di legge elettorale del centrodestra ha dal mio punto di vista molti limiti (liste bloccate, premio di coalizione...). Ma non si può cadere dal pero: molti di questi meccanismi erano presenti in Italicum, Calderoli e in altri sistemi proposti da destra e sinis x.com