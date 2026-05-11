L’appello del poeta Akl Awit | Il mio Libano sia neutrale
Un poeta ha lanciato un appello rivolto a diverse figure internazionali e ai cittadini libanesi, chiedendo che il Libano rimanga neutrale. Nel suo messaggio, si rivolge al papa, ai presidenti di Stati Uniti e Francia, ai monarchi e agli emiri arabi, oltre che alla popolazione libanese. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere una posizione di neutralità per il paese.
di Akl Awit Questo è un messaggio urgente rivolto a papa Leone XIV, al presidente Donald Trump, al presidente Emmanuel Macron, ai re, emiri e presidenti arabi. e naturalmente ai libanesi. Giochi. Giochi. Giochi. Deve finire il tempo dei giochi, il tempo di coloro che li praticano e li orchestrano, perché è il tempo del ricatto e del suicidio. Non basta più una tregua che congeli il fuoco, né accordi costantemente violati. Il Libano ha bisogno di una rottura con il “sistema della catastrofe” che ha trasformato il pluralismo in spartizione confessionale, lo Stato in bottino, la Costituzione in opinione, e la sovranità in materia di negoziazione interna ed esterna.🔗 Leggi su Quotidiano.net
Notizie correlate
Akl Awit: “Libano Paese neutrale, va rotto il sistema della catastrofe. La soluzione per la mia terra martoriata”Questo è un messaggio urgente rivolto a Sua Santità Papa Leone XIV, al presidente Donald Trump, al presidente Emmanuel Macron, ai re, agli emiri e ai...
Leggi anche: L’appello del poeta invalido contro lo sfratto