L’appello del poeta Akl Awit | Il mio Libano sia neutrale

Un poeta ha lanciato un appello rivolto a diverse figure internazionali e ai cittadini libanesi, chiedendo che il Libano rimanga neutrale. Nel suo messaggio, si rivolge al papa, ai presidenti di Stati Uniti e Francia, ai monarchi e agli emiri arabi, oltre che alla popolazione libanese. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere una posizione di neutralità per il paese.

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