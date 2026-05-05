Un messaggio urgente è stato inviato da un attivista libanese a diverse figure internazionali e alle autorità locali. Nel testo, si afferma che il Libano, definito come un Paese neutrale, necessita di rompere un sistema considerato causa di una situazione catastrofica. La comunicazione è indirizzata al Papa, a tre presidenti e a vari leader arabi, oltre che ai libanesi stessi, attraverso le rispettive ambasciate.

Questo è un messaggio urgente rivolto a Sua Santità Papa Leone XIV, al presidente Donald Trump, al presidente Emmanuel Macron, ai re, agli emiri e ai presidenti arabi, tramite le loro ambasciate. e naturalmente ai libanesi. Giochi. Giochi. Giochi. Deve finire il tempo dei giochi, e deve finire il tempo di coloro che li praticano e li orchestrano, perché esso è il tempo del ricatto e del suicidio. Non basta più una tregua che congeli il fuoco, né accordi costantemente violati. Forse non basta più, purtroppo, nemmeno richiamarsi all’ Accordo di Taif, neppure nella sua piena applicazione. Il Libano ha bisogno di una rottura con il “sistema della catastrofe” che ha trasformato il pluralismo in spartizione confessionale, lo Stato in bottino, la Costituzione in opinione, e la sovranità in materia di negoziazione interna ed esterna.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Akl Awit: “Libano Paese neutrale, va rotto il sistema della catastrofe. La soluzione per la mia terra martoriata”

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