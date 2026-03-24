L’appello del poeta invalido contro lo sfratto

La decisione arriverà a maggio. Sarà un giudice a stabilire se Umberto Polignano, 54 anni, potrà continuare a vivere nell’appartamento di via Di Vittorio 87, a Castel San Pietro, dove risiede dal lontano 1989. Una vicenda umana complessa, che vede contrapposto un uomo fragile, con un passato da artista, alla realtà cooperativa imolese Unicoop. Umberto, un passato da poeta, nel suo complicato percorso di vita ha alternato la passione della poesia a lavori come quello di verniciatore, operaio in un cementificio, bracciante. Oggi, quella stessa vita sembra presentargli il conto più amaro. Il nodo della contesa, dice Polignano, è racchiuso nello status di socio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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