Sirin continua a ballare Lancio di palloncini per la 26enne morta a Forlì
In piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Darsena di Forlì, si è svolto un evento in memoria di una giovane donna di 26 anni, recentemente deceduta. Durante la cerimonia, alcuni partecipanti hanno rilasciato palloncini colorati, mentre un gruppo di giovani si è radunato nella luce del tardo pomeriggio. Il momento ha visto anche l’uso di un messaggio scritto su uno striscione.
La luce del tardo pomeriggio illumina piazza Medaglie d’Oro, nel cuore del quartiere Darsena, dove una trentina di giovani si stanno radunando. Stanno distribuendo dei palloncini all’elio, rosa e oro, dove ognuno scriverà a pennarello un pensiero, un ricordo. In sottofondo, una cassa diffonde le note di Rihanna, Justin Timberlake, Destiny’s Child e Beyoncé. E su un palloncino si legge proprio la frase: "Ciao piccola Beyoncé, rimarrai sempre nel nostro cuore". Questo è stato l’ultimo toccante saluto, ieri pomeriggio, degli amici di Sirin Jaziri, la 26enne morta nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì alle porte del centro di Forlì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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