Sirin continua a ballare Lancio di palloncini per la 26enne morta a Forlì

In piazza Medaglie d’Oro, nel quartiere Darsena di Forlì, si è svolto un evento in memoria di una giovane donna di 26 anni, recentemente deceduta. Durante la cerimonia, alcuni partecipanti hanno rilasciato palloncini colorati, mentre un gruppo di giovani si è radunato nella luce del tardo pomeriggio. Il momento ha visto anche l’uso di un messaggio scritto su uno striscione.

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La luce del tardo pomeriggio illumina piazza Medaglie d’Oro, nel cuore del quartiere Darsena, dove una trentina di giovani si stanno radunando. Stanno distribuendo dei palloncini all’elio, rosa e oro, dove ognuno scriverà a pennarello un pensiero, un ricordo. In sottofondo, una cassa diffonde le note di Rihanna, Justin Timberlake, Destiny’s Child e Beyoncé. E su un palloncino si legge proprio la frase: "Ciao piccola Beyoncé, rimarrai sempre nel nostro cuore". Questo è stato l’ultimo toccante saluto, ieri pomeriggio, degli amici di Sirin Jaziri, la 26enne morta nell’incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì alle porte del centro di Forlì.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Sirin, continua a ballare". Lancio di palloncini per la 26enne morta a Forlì Notizie correlate Leggi anche: ?irin continua a manipolare la piccola Nisan contro Arif Leggi anche: ?irin continua a tampinare Arif