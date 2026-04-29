Profezie per la pace alla Sala Amici dell’Arte la mostra degli studenti sui conflitti e la speranza
Dal 1° al 10 maggio, la Sala “Amici dell’Arte” di via S. Siro ospiterà una mostra intitolata “Profezie per la pace”, realizzata da studenti delle scuole superiori. L’esposizione si inserisce nella 46ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli e viene organizzata dall’Associazione culturale “Ingenua Baldanza”. La mostra presenta lavori degli studenti che affrontano temi legati ai conflitti e alla speranza di pace.
Dal 1° al 10 maggio, la Sala “Amici dell’Arte” di via S. Siro ospiterà la mostra "Profezie per la pace", realizzata da studenti delle scuole superiori in occasione della 46ª edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli e promossa a Piacenza dall’Associazione culturale “Ingenua Baldanza”, dal.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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