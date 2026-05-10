Lanciano i lavori degli studenti in mostra per il progetto La pace tra memoria e futuro
A Lanciano si conclude il progetto “La pace tra memoria e futuro”, promosso dall’Associazione Davide Orecchioni onlus in collaborazione con RFK Human Rights Italia. Durante la fase finale, sono stati esposti i lavori realizzati dagli studenti coinvolti nel percorso. L’iniziativa ha visto la partecipazione di giovani che hanno prodotto materiali affrontando temi legati alla memoria storica e alla pace. La mostra si tiene nella città, chiudendo così il ciclo di attività del progetto.
Arriva a conclusione il progetto “La pace tra memoria e futuro”, organizzato dall’Associazione Davide Orecchioni onlus in collaborazione con la RFK Human Rights Italia. L'iniziativa, che si svolgerà martedì 12 maggio, dalle 9.30 alle 13, nell’aula magna dell’istituto comprensivo Umberto I, fa.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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