Lanciano i lavori degli studenti in mostra per il progetto La pace tra memoria e futuro

A Lanciano si conclude il progetto “La pace tra memoria e futuro”, promosso dall’Associazione Davide Orecchioni onlus in collaborazione con RFK Human Rights Italia. Durante la fase finale, sono stati esposti i lavori realizzati dagli studenti coinvolti nel percorso. L’iniziativa ha visto la partecipazione di giovani che hanno prodotto materiali affrontando temi legati alla memoria storica e alla pace. La mostra si tiene nella città, chiudendo così il ciclo di attività del progetto.

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