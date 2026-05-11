Lampedusa 30 visite oncologiche | cure specialistiche sul territorio
A Lampedusa sono state effettuate trenta visite oncologiche, offrendo cure specialistiche direttamente sul territorio. La gestione delle équipe mediche inviate dal Policlinico di Palermo è coordinata da un responsabile designato, che si occupa di organizzare e supervisionare le prestazioni sanitarie. La presenza di queste visite rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza ai pazienti isolani e ridurre la necessità di trasferimenti verso altre strutture.
? Punti chiave Come cambierà l'accesso alle cure per i malati dell'isola?. Chi coordina le équipe mediche inviate dal Policlinico di Palermo?. Perché questo modello di medicina territoriale potrebbe essere replicato altrove?. Quali benefici concreti hanno ottenuto i pazienti in questi quattro mesi?.? In Breve 30 visite oncologiche effettuate nei primi quattro mesi presso il poliambulatorio ASP Lampedusa.. L'oncologa Maria Rosaria Valerio coordina l'équipe del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo.. Maria Grazia Furnari e Alberto Firenze gestiscono la sinergia tra Policlinico e ASP.. Il modello di prossimità mira a ridurre costi e spostamenti per i residenti isolati.🔗 Leggi su Ameve.eu
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