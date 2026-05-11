Lampedusa 30 visite oncologiche | cure specialistiche sul territorio

A Lampedusa sono state effettuate trenta visite oncologiche, offrendo cure specialistiche direttamente sul territorio. La gestione delle équipe mediche inviate dal Policlinico di Palermo è coordinata da un responsabile designato, che si occupa di organizzare e supervisionare le prestazioni sanitarie. La presenza di queste visite rappresenta un passo importante per migliorare l’assistenza ai pazienti isolani e ridurre la necessità di trasferimenti verso altre strutture.

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