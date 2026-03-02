A Baronissi è stato inaugurato un nuovo servizio sanitario chiamato Ambulatorio Virtuale di Comunità, situato presso la sede comunale. Questo servizio permette ai cittadini di effettuare visite specialistiche tramite telemedicina, evitando di recarsi in ospedali o distretti sanitari. La telemedicina rappresenta una possibilità di accesso più semplice e immediato alle cure specialistiche per la popolazione locale.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Comune di Baronissi e l’ASL Salerno, formalizzata attraverso un Protocollo d’Intesa finalizzato all’attivazione del servizio di telemedicina sul territorio. “Con l’apertura dell’Ambulatorio Virtuale di Comunità rendiamo la sanità più vicina e più semplice da raggiungere. È una scelta che guarda soprattutto alle persone anziane, fragili o con difficoltà negli spostamenti. Vogliamo che ogni cittadino possa accedere alle cure senza ostacoli, sentendosi supportato e accompagnato.” -Anna Petta Le prestazioni saranno erogate tramite piattaforme sanitarie certificate e sicure, nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Baronissi, inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità: visite specialistiche in telemedicina sul territorio

Leggi anche: Vietri sul Mare, dal 2 marzo 2026 operativo il Centro di Telemedicina: visite specialistiche da remoto

Sanità, sul territorio attivo il nuovo ambulatorio dell’Infermiere di famiglia e di comunitàDa Giovedì 17 dicembre sarà attivo il nuovo ambulatorio dell’Infermiere di Famiglia e di Comunità presso la località di Alberone, individuata come...

Una raccolta di contenuti su Ambulatorio Virtuale di.

Baronissi, inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità: visite specialistiche in telemedicina sul territorioÈ stato inaugurato presso la sede comunale di Baronissi l’Ambulatorio Virtuale di Comunità, un nuovo servizio sanitario che consentirà ai cittadini di ... zon.it

ASL Salerno, piena operatività per i nuovi Ambulatori Virtuali di ComunitàLunedì 2 marzo prossimo, alle ore 11.00, presso l’Aula Blu della sede centrale ASL Salerno di Via Nizza, si terrà la presentazione dell’iniziativa sperime ... gazzettadisalerno.it