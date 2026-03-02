Comune di Baronissi | Inaugurato l’Ambulatorio Virtuale di Comunità visite specialistiche in telemedicina direttamente sul territorio

Il Comune di Baronissi ha aperto un nuovo servizio sanitario all’interno della sede comunale, chiamato Ambulatorio Virtuale di Comunità. Si tratta di un servizio di telemedicina che permette di effettuare visite specialistiche direttamente sul territorio. La sindaca Anna Petta ha commentato l’inaugurazione sottolineando l’obiettivo di offrire cure più vicine e accessibili ai cittadini.

