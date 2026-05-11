Lamborghini Fenomeno Roadster | anteprima mondiale all' Arena 2026 di Imola | FOTO
La seconda edizione di Lamborghini Arena si è svolta all'Autodromo di Imola e si è conclusa il 10 maggio 2026. Durante l'evento, è stata presentata in anteprima mondiale la Lamborghini Fenomeno Roadster. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e addetti ai lavori, con un programma che ha incluso esposizioni e prove in pista. La Lamborghini Fenomeno Roadster ha attirato particolare attenzione tra i presenti.
La seconda edizione di Lamborghini Arena si è conclusa il 10 maggio 2026 all'Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola, riunendo in un unico weekend oltre 7.000 appassionati e 450 vetture del marchio di Sant'Agata Bolognese. L'evento, organizzato nell'anno del 63° anniversario di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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