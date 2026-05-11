Lamborghini Fenomeno Roadster | anteprima mondiale all' Arena 2026 di Imola | FOTO

La seconda edizione di Lamborghini Arena si è svolta all'Autodromo di Imola e si è conclusa il 10 maggio 2026. Durante l'evento, è stata presentata in anteprima mondiale la Lamborghini Fenomeno Roadster. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi appassionati e addetti ai lavori, con un programma che ha incluso esposizioni e prove in pista. La Lamborghini Fenomeno Roadster ha attirato particolare attenzione tra i presenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui