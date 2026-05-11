Da Miura a Fenomeno Roadster | il Dna Lamborghini sfila a Imola tra storia e futuro

A Imola si è svolta la Lamborghini Arena 2026, un evento che ha visto la partecipazione di oltre 7.000 appassionati e circa 450 vetture. La manifestazione ha incluso una parata in pista che ha unito modelli storici, come quelli di Miura, con le più recenti creazioni della casa automobilistica, tra cui il Fenomeno Roadster. La giornata ha mostrato la varietà e l’evoluzione di questa casa automobilistica nel corso degli anni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La passione per un marchio e la voglia di condividerla. Lamborghini Arena è soprattutto questo, una celebrazione collettiva del legame tra la casa di Sant’Agata Bolognese e la propria community. Un legame che va oltre le parole e che ha permesso di riunire per la seconda edizione di questo evento, che si è tenuta il 9 e 10 maggio, oltre 450 vetture Lamborghini e 7.000 partecipanti provenienti da tutto il mondo. La meta di questo pellegrinaggio motoristico e teatro di Lamborghini Arena è stato l’Autodromo di Imola, che ha ospitato numerose attività realizzate per raccontare passato, presente e futuro di Lamborghini, regalando al pubblico presente una panoramica privilegiata dell’universo del marchio.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Da Miura a Fenomeno Roadster: il Dna Lamborghini sfila a Imola tra storia e futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lamborghini Fenomeno Roadster: 1.080 Cv a cielo aperto per pochissimiLa supersportiva del Toro diventa scoperta: Lamborghini ha tolto i veli alla Fenomeno Roadster, versione aperta della vettura presentata un anno fa,... Leggi anche: Fenomeno Roadster, la open-top Lamborghini più potente e veloce di sempre Argomenti più discussi: Fenomeno Roadster: la Lamborghini da 5 milioni di euro!; Lamborghini Fenomeno Roadster: 1.080 CV ibridi per la nuova few-off da 15 esemplari - VIDEO | Quattroruote.it; Lamborghini Fenomeno Roadster, la nuova few off del Toro; Lamborghini Fenomeno Roadster: 1.080 Cv a cielo aperto per 15 fortunati. Fenomeno Roadster: la open-top più potente mai creata da LamborghiniAutomobili Lamborghini presenta la sua più recente Few Off: Fenomeno Roadster. Ne saranno prodotti solo 15 esemplari, ognuno dotato di un propulsore ibrido V12 in grado di erogare 1080 CV di potenza, ... gpone.com