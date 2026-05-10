Lamborghini Fenomeno Roadster | 1.080 Cv a cielo aperto per pochissimi

Una nuova versione di Lamborghini Fenomeno Roadster è stata presentata a Sant'Agata Bolognese. Si tratta di una vettura ibrida plug-in, dotata di un motore V12 aspirato e tre motori elettrici, che insieme producono 1.080 cavalli. La produzione è limitata a pochi esemplari, e la vettura è pensata per essere guidata a cielo aperto. La presentazione ha attirato l'attenzione di appassionati e addetti ai lavori del settore automobilistico.

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La supersportiva del Toro diventa scoperta: Lamborghini ha tolto i veli alla Fenomeno Roadster, versione aperta della vettura presentata un anno fa, in occasione del suo evento Lamborghini Arena sul tracciato di Imola. Con i suoi 1.080 Cv, frutto di un motore 6.5 V12 aspirato abbinato a tre unità elettriche, fa segnare il record di scoperta più potente mai uscita da Sant'Agata Bolognese. Le linee affilate ed estremamente aerodinamiche sono frutto di uno studio minuzioso e della volontà di creare un modello innovativo ed esclusivo. "Design visionario, performance senza compromessi ed esclusività assoluta: l'espressione più autentica dei valori Lamborghini", ha dichiarato il presidente e Ceo del marchio Stephan Winkelmann.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lamborghini Fenomeno Roadster: 1.080 Cv a cielo aperto per pochissimi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Lamborghini few-off roadster, il vertice V12 a cielo aperto(Adnkronos) – Dalla Miura Roadster alla Sián Roadster, le serie limitate aperte del marchio raccontano il lato più esclusivo, estremo e visionario di... Leggi anche: Fenomeno Roadster, la open-top Lamborghini più potente e veloce di sempre Argomenti più discussi: Lamborghini Fenomeno Roadster, la supercar fuori serie da sei milioni di euro; Fenomeno Roadster: la open-top più potente di Lamborghini; Fenomeno Roadster: la Lamborghini da 5 milioni di euro!; Lamborghini Fenomeno Roadster: 1.080 CV ibridi per la nuova few-off da 15 esemplari - VIDEO | Quattroruote.it.