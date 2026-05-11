Lamborghini Arena che festa in autodromo E la coppia Rytter-Fraboni dà spettacolo

Il weekend all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari si è concluso con la pioggia, dopo aver visto numerosi appassionati partecipare all’evento Lamborghini Arena. La manifestazione, organizzata dalla casa automobilistica, ha celebrato il 63º anniversario del marchio. Durante la festa, la coppia Rytter-Fraboni ha regalato spettacolo con le proprie performance. La pista si è riempita di visitatori e appassionati che hanno assistito alle attività in programma.

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Si è chiuso sotto la pioggia il weekend che ha coinvolto migliaia di appassionati all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari trasformato in ’Lamborghini Arena’, teatro della grande festa organizzata dalla Casa di Sant’Agata Bolognese per il suo 63esimo anniversario. Due giorni che hanno trasformato Imola nella capitale del Toro, in concomitanza con il secondo round del ’Lamborghini super trofeo Europa 2026’. Cuore della manifestazione il ’Lamborghini Arena Village’, tra esposizioni storiche, aree esperienziali e modelli esclusivi. Grande attenzione anche per i sessant’anni della Miura, simbolo assoluto della storia del marchio, esposta insieme alle vetture provenienti dal tour internazionale dedicato alla celebre supercar.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Lamborghini Arena, che festa in autodromo. E la coppia Rytter-Fraboni dà spettacolo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Luca Argentero alla ChorusLife Arena con lo spettacolo “È questa la vita che sognavo da bambino?” Lamborghini Arena: l’universo del brand prende forma nell’Arena VillageCresce l’attesa per Lamborghini Arena, l’evento in programma il 9 e 10 maggio che riunirà all’Autodromo di Imola clienti, appassionati e curiosi per... Argomenti più discussi: Lamborghini Arena, che festa in autodromo. E la coppia Rytter-Fraboni dà spettacolo; Technics a Lamborghini Arena 2026: un giradischi vestito da Toro in quel di Imola; Lamborghini Arena, 2 giorni di toro scatenato e di passione senza tempo; Lamborghini compie 63 anni: festa a Imola con la community del Toro.