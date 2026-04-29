Lamborghini Arena | l’universo del brand prende forma nell’Arena Village

L’Autodromo di Imola si prepara ad accogliere Lamborghini Arena, un evento in calendario per il 9 e 10 maggio. Durante il fine settimana, clienti, appassionati e semplici curiosi potranno immergersi nell’universo del marchio attraverso esposizioni e attività dedicate. La manifestazione rappresenta un’occasione per scoprire da vicino le ultime novità e i modelli storici del brand, in un contesto che unisce passione e interesse per l’automobilismo.

Cresce l’attesa per Lamborghini Arena, l’evento in programma il 9 e 10 maggio che riunirà all’Autodromo di Imola clienti, appassionati e curiosi per un fine settimana interamente dedicato all’universo Lamborghini. Due giorni unici per celebrare il brand, le sue vetture e la community che lo rende.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate La Music Park Arena prende forma: esordio con Cremonini. “Qui grandi eventi e sostenibilità”Imola, 2 aprile 2026 – Un’area concerto di 75mila metri quadrati (oltre 350mila di parco), con una capienza che può arrivare più di 100mila... All’Arena Flegrea anche gli spettatori finiscono sul palco: nasce Arena On StageAll'Arena Flegrea anche il pubblico finisce sul palco grazie al nuovo format "Arena On Stage" inaugurato dal dj e producer francese Folamour. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Lamborghini Polo Storico presenta il suo più recente restauro Miura all’Anantara Concorso Roma. Lamborghini Arena 2026: Imola diventa il cuore del mondo del ToroSupercar in pista, lifestyle, design e una community che parla la stessa lingua. Nel weekend del 9 e 10 maggio 2026 Automobili Lamborghini riporta Lamborghini Arena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ... affaritaliani.it Lamborghini, nell'Arena Village tutto il mondo del toroSi avvicina il Lamborghini Arena, in programma presso l'Autodromo di Imola, il 9 e 10 maggio 2026, in cui si ritroveranno clienti, appassionati e curiosi per un weekend all'insegna della casa del toro ... ansa.it