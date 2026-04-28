Luca Argentero alla ChorusLife Arena con lo spettacolo È questa la vita che sognavo da bambino?

L’attore Luca Argentero sarà a Bergamo il 11 maggio per uno spettacolo alla ChorusLife Arena. Lo spettacolo, intitolato “È questa la vita che sognavo da bambino?”, si terrà alle 21. Argentero è conosciuto per le sue interpretazioni in cinema, televisione e teatro. La data dell’evento è stata annunciata e il pubblico potrà assistere alla performance in quella serata.

Luca Argentero arriva a Bergamo. L’attore, apprezzato dal pubblico al cinema, in tv e a teatro, andrà in scena alla ChorusLife Arena lunedì 11 maggio alle 21 con lo spettacolo “È questa la vita che sognavo da bambino?”. Prodotto da Stefano Francioni Produzioni, è scritto da Gianni Corsi, Luca Argentero ed Edoardo Leo, che ne cura anche la regia; musiche di Davide Cavuti. Luca Argentero racconta le storie di tre grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina. Raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con una particolare attenzione al racconto dei tempi in cui hanno vissuto.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Luca Argentero ospite della sesta puntata del Serale di #Amici25! Ci vediamo sabato 25 Aprile in prima serata su Canale 5 x.com