Lamante | Vi spiego il mio nome d’arte e perché non me ne frega niente delle classifiche – L’intervista

Con il primo album In memoria di Lamante ha conquistato ogni anfratto della critica italiana, aggiudicandosi anche una candidatura alle Targhe Tenco per la migliore opera prima. Oggi la cantautrice di Schio, provincia di Vicenza, torna con un nuovo entusiasmante album dal titolo Non dico addio, lavorato ancora con Taketo Gohara, produttore di primissima fascia, il primo a credere nel talento musicale, ma anche letterario, di Giorgia Pietribiasi (così all’anagrafe). Nell’ambiente è un nome che gira tantissimo, anche molti artisti sono rimasti strabiliati dal suo talento cristallino, molto old school, questa scrittura altissima bilanciata con questo fascinosissimo lamento nella voce, che viene dalla pancia, che esalta ogni sensazione.🔗 Leggi su Open.online

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