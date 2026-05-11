? Domande chiave Come ha fatto Lamante a trasformare i suoi incubi in oggetti fisici?. Perché l'artista e il produttore hanno scartato tutto il materiale registrato?. Cosa ha spinto la cantautrice a cambiare radicalmente metodo di composizione?. Come sono nati gli uccelli rossi che hanno riempito la sua casa?.? In Breve Collaborazione con il produttore Taketo Gohara per la nuova direzione sonora.. Processo creativo nato dal vuoto emotivo dopo il tour del primo disco.. Scarto totale del materiale prodotto nei primi cinque giorni di studio.. Sostituzione del linguaggio con simboli onirici come uccelli rossi e uova.. La cantautrice di Schio, Giorgia Pietribiasi, pubblicata sotto lo pseudonimo di Lamante, presenta oggi il nuovo disco Non dico addio dopo aver conquistato la critica con l’opera precedente.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lamante torna con Non dico addio: il nuovo viaggio di una voce pura

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[Multi-SUB] She Entered a Novel as Cannon Fodder—Then Shared a Body-Swap Secret With the Emperor

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Lamante, Non dico addio. Il Disco della Settimana.Scoperta e lanciata nell’edizione 2022 del Rock Contest di Controradio, Giorgia Pietribiasi, in arte Lamante, giunge al suo secondo attesissimo album, prodotto ancora da Taketo Gohara. Esordiente ... controradio.it