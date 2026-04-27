Samsung ha introdotto una nuova funzione chiamata Trips all’interno di Samsung Wallet, disponibile inizialmente in Corea del Sud, negli Stati Uniti e nel Regno Unito. Questa funzione permette di riunire voli e hotel in un’unica sezione, facilitando la gestione degli itinerari sui dispositivi Galaxy. L’aggiornamento mira a semplificare l’organizzazione dei viaggi senza bisogno di applicazioni esterne. La novità si inserisce in un progetto di miglioramento dell’esperienza di navigazione digitale durante gli spostamenti.

? Cosa sapere Samsung Wallet lancia la funzione Trips in Corea del Sud, Stati Uniti e Regno Unito.. L'aggiornamento centralizza voli e hotel per gestire gli itinerari su dispositivi Galaxy.. Samsung Wallet introduce la funzione Trips per raggruppare prenotazioni di hotel, voli e itinerari in un unico assistente digitale disponibile da questo mese in Corea del Sud, Stati Uniti e Regno Unito. Organizzare un viaggio significa spesso navigare tra una giungla di conferme ricevute via email, messaggi sparsi e diverse applicazioni che non comunicano tra loro. Il colosso coreano ha deciso di rispondere a questa frammentazione tecnologica con un aggiornamento software pensato cerca semplicità nel gestire i propri spostamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung Galaxy: addio caos in viaggio con il nuovo assistente digitale

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